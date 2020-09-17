استمرت 3 ساعات.. منة جلال تخضع لجراحة استئصال ورم

أعلنت الفنانة منة جلال لخضوعها مؤخرا لعملية جراحية استئصلت فيها ورم.

وكتبت منة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شكرا جدا لكل اللي سأل عليه اول مرة في حياتي أعمل عملية وأقعد أكتر من 3 ساعات لاستصال ورم الحمد لله"

وشاركت منة جلال مؤخرا في مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي يتضمن كوكبة ونخبة من الفنانين، منهم إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفي، إنجي المقدم، إدوارد، منة جلال، عمر الشناوي، هاجر الشرنوبي، أنعام سالوسة، حمدي الوزير، أماني كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، رباب ممتاز، جينا سليم، سارة عادل وغيرهم.

والعمل من إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، ومن قصة أيمن سليم، وسيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.