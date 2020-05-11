فيديو.. لقطة غريبة في حلقة منة عرفة مع رامز جلال

وقعت الفنانة منة عرفة ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال" على شاشة "mbc مصر".

وبعد خروج رامز من صورته أمام منة عرفة، وقعت تحت تأثير الصدمة وسحبت يديها من القيود الموجودة حول المعصم، وهو ما لم يحدث مع باقي الضيوف السابقين.

واستمر المقلب ونفذ بكل فقراته دون ربط يدي منة عرفة بالكامل، لكن فقط جرى ربط يديها من الكوعين.

ويعرض برنامج المقالب الترفيهي "رامز مجنون رسمي" على "MBC مصر" بعد أذان المغرب مباشرة، ويُعاد في الواحدة بعد منتصف الليل.

ويقدم رامز جلال، برامج المقالب عبر شاشة "MBC مصر"، للموسم الخامس تواليا خلال شهر رمضان الكريم.