رئيس جمعية مزارعي الـ1.5 مليون فدان: المشروع خطوة نحو الأمل

تقدم المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي مشروع المليون ونصف مليون فدان، بخالص شكره وتقديره للمهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة السابق، وكل أعضاء مجلس الإدارة السابقين، مؤكدا أن "حنورة" كان من أكثر القيادات تعاونا وأنه عمل على حل مشاكل المستفيدين بمشروع المليون ونصف فدان، بكل ما كان لديه من سلطة وإمكانيات متاحة.

وأعرب "زيدان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من سيزرع المليون"، على شاشة "الصحة والجمال"، عن تمنياته بتوفيق ونجاح رئاسة مجلس الإدارة الجديدة لشركة الريف المصري، برئاسة اللواء عمرو عبدالوهاب، وهو أحد أفراد الهيئة الهندسية، منوها بأن كل العناصر بالهيئة الهندسية معروف عنهم أنهم جادون في العمل وفي تنفيذ وعودهم، ولديهم رؤية، معلقا: "المشروع خطوة نحو الأمل".

وأشار رئيس جمعية مزارعي مشروع المليون ونصف مليون فدان، إلى أن نجاح المشروع، يشترط إدراك كل المنتفعين من المشروع سواء مزارعين، أو مستثمرين بأهمية المشروع، معلقا: "نشعر أننا في عين وقلب الرئيس بسبب هذا المشروع".