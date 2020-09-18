الصين تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا منذ أكثر من شهر

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في أكبر زيادة يومية تسجلها الصين خلال أكثر من شهر.

وسجلت الصين بذلك، زيادة حادة عن اليوم السابق تقدر بـ9 حالات، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز".

ويعد ذلك، هو الرقم الأكبر الذي تسجله الصين منذ العاشر من أغسطس الماضي، أي أكثر من 38 يومًا.

وأوضحت اللجنة الوطنية، أن جميع الحالات المسجلة حديثًا، لقادمين من الخارج، حيث لم تسجل أي حالات محلية اليوم، استمرارًا لعدم تسجيل حالات محلية منذ منتصف أغسطس.