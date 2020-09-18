مصرع طفل وإصابة 4 إثر انقلاب "توك توك" في سوهاج

لقى طفل مصرعه وأصيب 4 أشخاص إثر انقلاب مركبة "توك توك" على طريق الأربعين بدائرة مركز طما شمال سوهاج، ونُقلت الجثة والمصابون إلى مستشفى طما المركزي، ومستشفى أسيوط الجامعي.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما إخطارا بانقلاب "توك توك"، وتبين من الفحص مصرع محمد أشرف محمود 13 عاما، وإصابة أحمد السيد حسين 25 عاما، ومحمود أشرف محمود 10 سنوات، وجرى تحويلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وأحمد صفوت راشد 17 عاما، وسماح السيد 35 عاما، ونقلا إلى مستشفى طما المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وصرحت بدفن الجثة.