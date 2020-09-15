وزيرة الثقافة تفتتح الاصدار الخامس من سلسة كنوز متاحفنا

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المعرض الخامس من سلسلة كنوز متاحفنا والذى ياتى تحت عنوان مختارات من الفن الأوروبي وذلك بمجمع الفنون بالزمالك ( قصر الاميرة عائشة فهمى ) وبحضور رامون كاساريس سفير أسبانيا بمصر ، كانديو كربيس إيسترادا المستشار الثقافي الإسباني بالقاهرة ، الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية والفنان ايهاب اللبان مدير المجمع وعدد من التشكيليين والمهتمين والنقاد .

اعلنت عبد الدايم سعادتها باستئناف نشاط المعارض الفنية والتى تعد احد وسائل تنمية الحس والارتقاء بالوجدان واشارت ان سلسلة معارض كنوز متاحفنا تتيح الفرصة لاعادة اكتشاف الابداعات التشكيلية التى تروى اجزاء من قصة التاريخ الفنى للحضارة الانسانية ، ووجهت الدعوة لكافة شرائح المجتمع خاصة الشباب لزيارة المعرض والاطلاع على ثروات مصر الفنية النادرة باعتباره فرصة حقيقية للتعرف على الوان من التوجهات التشكيلية التي سادت قارة أوروبا خلال القرنين ال 18 و19 .

يشار ان معرض مختارات من الفن الاوروبى يستمر حتى 31 أكتوبر المقبل ويضم أكثر من مائة عمل فني تم اختيارها من المقتنيات الخاصة بمتاحف الجزيرة ، محمود خليل ، الفنون الجميلة بالإسكندرية وتتنوع بين التصوير الزيتى والنحت لكوكبة من المبدعين العالميين منهم بول جوجان ، رودان ، كلود مانيه ، إدوارد مانيه ، رينوار وألفريد سيسلى وديجا وغيرهم .