محافظ البحر الأحمر: استقبلنا شكاوى من السائحين بشأن أسعار التاكسي

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة استقبلت بعض الشكاوى من السياح حول أسعار التاكسي في مدن المحافظة، حيث إن سائق التاكسي ليس له نفع من السائح فيريد التحايل عليه من خلال زيادة الأسعار عليه.

وأكد "حنفي"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن المنظومة الأمنية في المحافظة منضبطة جدًا، مشيرًا إلى أنه في وجود رواج سياحي وحركة جيدة من السياح بالمحافظة لا تجد اي شكوى حول الأسعار نتيجة تحسن أحوال العاملين في القطاع السياحي.

وأوضح أن الأسعار بالمحافظة شأنها شأن أي محافظة أخرى، مشددًا إلى أن هناك السوبر ماركت والتي ترتفع فيها الأسعار بعض الشيء، إلا أن هناك الأسواق الحرة التي تكون الأسعار بها جيدة جدًا ومناسبة لجميع شرائح المجتمع، مشددًا على أن هناك مراجعة للأسعار بشكل كبير.