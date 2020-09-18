طب بيطري البحر الأحمر يستنكر عملية "الفرخة": ما مردودها الاقتصادي؟

علق الإعلامي معتز الدمرداش، على إجراء عملية جراحية لـ"فرخة" بتكلفة وصلت لـ 7 آلاف جنيه مصري، بعد وقوعها من السطوح، وذلك خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، الذي يُعرض على شاشة "المحور".

وقال "الدمرداش"، ساخرًا: "تخيل 7 آلاف جنيه، لفرخة يفكروني بمسرحية المتزوجون، أنا آسف بس حضرني المشهد، عملية مثيرة بالنسبة للعبد لله.. فهذه العملية لأول مرة تحدث في مصر بها الشكل".

وكشف الدكتور محمد أحمد على، تفاصيل إجراء عملية جراحية لـ"فرخة" بتكلفة وصلت لـ 7 آلاف جنيه مصري، بعد وقوعها من السطوح، موضحًا أن المسامير والشرائح سبب التكلفة العالية للعملية الجراحية، إلى جانب التخدير والأدوية التي تم استخدامها.

وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج: "لما عرضنا على صاحبها المبلغ وافق على الفور التكفل بمصاريف علاجها.. هو بيحبها ومش هيفرط فيها بسهولة، ووافق على دفع المبلغ، وينظر لها على أنها روح معه في البيت".

فيما علق الدكتور فتحي سلمي، مدير الطب البيطري في محافظة البحر الأحمر، على الواقعة، قائلًا: "تعلمنا إن العمليات تكون على حسب القيمة الاقتصادية للحيوان، والعمليات تكون للطيور النادرة كالصقور والحيوانات كالخيول وغيرها، لكن حسب التكلفة، وكان من الأفضل توجيه صاحب الفرخة لأوجه أخرى".

وأوضح "سلمي"، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن الأطباء الذين أجروا العملية لا يعملون تحت مظلة الحكومة، مستائلا: "ما المردود الاقتصادي لهذه الفرخة؟".

ولأول مرة في مصر، تم إجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ دجاجة سقطت من فوق سطح أحد المنازل المرتفعة في مدينة في مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وتعرضت لكسر شديد في قدميها.

واستغرقت الجراحة ساعتين وأجراها الدكتور محمد أحمد وإيمان أبو المجد، طبيبان بيطريان، وتم خلالها تركيب شريحتين و6 مسامير، بتكلفة 7 آلاف جنيه.