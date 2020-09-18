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استمرار أعمال الإنارة في وادي كركر

كتب:

عبد الله مشالي
10:13 ص | الجمعة 18 سبتمبر 2020
استمرار أعمال الإنارة بمنطقة حدمات وادي كركر

استمرار أعمال الإنارة بمنطقة حدمات وادي كركر

استمرت مساء أمس، أعمال الإنارة بنطاق وادي كركر التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

وبحسب بيان صادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، "بناء على توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس مركز ومدينة أسوان، قامت الوحدة المحلية لقرى وادي كركر برئاسة  أحمد عبد الراضي وقسم الكهرباء بالقرية بأعمال صيانة وإنارة أعمدة الإنارة بنطاق منطقة الخدمات بالقرى".

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