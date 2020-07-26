شباب "وادي كركر" بالنوبة يحرسون "حاوية الشيكولاتة" ويرفضون المكافأة

قال الحاج أحمد عبدالحميد، أحد أهالي قرية وادي كركر بالنوبة، إن القرية دائما ما تشهد وقوع حوادث سير للسيارات التي تمر أمامها على الطريق، ولكن وفي تلك المرة كانت حمولة كبرى تحمل "شيكولاته".

وأضاف "عبدالحميد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن البضائع التي كانت تحملها السيارة تناثرت في الطريق وأغلقته بالكامل: "كانت حلويات وشيكولاته، ولما سمع الشباب عندنا بكده جريوا وأسعفوا السائق، وبعد شوية جت قوات المرور وزاحوا الكراتين من على الأسفلت"، موضحًا أن الشهامة هي أكبر الصفات التي يتسم بها النوبيين الأصليين: "لسه مقلتش أو اختفت".

وأكد أن مندوب الشركة قدم إلى القرية واستلم شحنة الشيكولاتة، ورفض معظم الشباب استلام أي مقابل مالي نظير حمايتهم للشحنة، حيث حرس الشباب السيارة والبضائع التي كانت محملة عليها حتى وصل ممثل الشركة لاستلامها.