ندوة "المدائح النبوية في الشعر العربي" ببيت الشعر الأحد المقبل

يستضيف بيت الشعر العربي ببيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الأحد المقبل، الصالون الأدبي للشباب بالمجلس الأعلي للثقافة، والذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالتعاون مع قطاع الصندوق.

تأتي الندوة بعنوان "المدائح النبوية في الشعر العربي"، وتستضيف الشاعران الكبيران أحمد سويلم وسعد عبد الرحمن، ويلقي فيها مجموعة من المواهب الشعرية الحاصلين على منحة التفرغ من المجلس الأعلى للثقافة لعام 2019 - 2020 بقصائد في فن المديح النبوي.