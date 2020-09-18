معايير يجب توافرها على صفحات التواصل الاجتماعي للمصريين بالخارج

فتحت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صور التواصل الإلكتروني للمصريين في الخارج، بما فيها إيميلات الوزارة، والصفحات والمجموعات الفاعلة "الجروبات"، مع مختلف الكيانات المصرية بالخارج لجميع المصريين حول العالم تحت مظلة الوطن، والعمل على نبذ الفرقة وترسيخ مفاهيم الوحدة والعمل المشترك للصالح العام.

ويرصد التقرير التالي، المعايير التي يجب توافرها في الصفحات والمجموعات الفاعلة الخاصة بالمصريين بالخارج على منصات التواصل الاجتماعي، وتضم الآتي:

- ألا يقل عدد الأعضاء عن 10 آلاف شخص، مع مراعاة حجم الجالية المصرية في الدولة محل النشاط.

- أن يكون معدل التفاعل على الصفحة أو المجموعة يتم بصورة شبه يومية.

- أن يكون نشاط المجموعة "الجروب" مرتبطا بخدمة المصريين في الخارج أو عرض ومحاولة حل مشكلاتهم.

- استيفاء إجراءات التسجيل لدى الوزارة للمشاركة في سلسلة الاجتماعات المقبلة التي سبق الإعلان عنها:

* فتح باب التسجيل مفتوح من خلال التواصل على البريد الإلكتروني التالي:Egyptiansabroad.hs@gmail.comEgyptiansabroad.ms@gmail.comEgyptiansabroad.ds@gmail.com

وأعلنت وزارة الهجرة عقد سلسلة من الاجتماعات، خلال الفترة المقبلة، مع الاتحادات والكيانات ومديري الصفحات الفاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ باعتبارهم ممثلين عن الجاليات المصرية بالخارج، في إطار مجال رعاية وخدمة المصريين بالخارج، حيث تعد هذه الاجتماعات بديلا عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي كان من المقرر أن ينعقد خلال شهر أغسطس من العام الجاري، وتم إلغاؤه نظرا لتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).