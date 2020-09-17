قائد قوات حرس الحدود: المنيا تتصدر الهجرة غير الشرعية في 2019 و2020

أكد اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إجراء تحليل لنتائج الهجرة غير الشرعية شهريا، وحصر عدد الجنسيات والدول التي حاول مهاجريها بطريقة غير شرعية بالترتيب، سواء في 2019 أو 2020، من أجل أن نخرج بمؤشرات إيجابية، "نُعظم الإيجابيات ونقلل السلبيات".

وأضاف "شحاتة"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على شاشة "DMC"، أن ضمن هذا التحليل، نستعلم عن المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، ففي عام 2019 و2020 تصدرت محافظة المنيا في 2019 بـ9764 مهاجر غير شرعي، وفي 2020 تصدرت بـ3613.

وأوضح قائد قوات حرس الحدود، تلى ذلك محافظة أسيوط، ثم الفيوم ثم البحيرة، وتتغير المحافظات في 2020، طبقًا للأعداد التي تحاول الهجرة غير الشرعية من المحافظات، مؤكدا أن هناك تواصل دائم مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وكذلك قطاع إدارة المخدرات والجريمة المنظمة.

وتابع: "نوالي الأرقام شهريا، ونجمعها سنويا، بحيث تكون الدراسة متأنية في الحسابات، وتحليل أسباب الهجرة وعددها".