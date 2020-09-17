جولة بـ روضة السيدة لوزيرتي الهجرة والتضامن بعد قليل

تزور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ترافقها السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة، منطقة روضة السيدة بمنطقة السيدة زينب، بعد قليل.

وتأتي الجولة التفقدية، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة، ممثلة في وزارتي التضامن والهجرة، لمتابعة انجازات تحويل المناطق العشوائية والخطرة الى مناطق متطورة، والأنشطة الاجتماعية، والثقافية التي تشهدها منطقة روضة السيدة، فضلا عن استكمال وزيرة الهجرة دورها وجهودها، لتعريف الطلاب المصريين الذين يدرسون بالخارج، بالإنجازات التي تحققت، لتوصيل الرسالة واضحة لدول العالم التي يدرس هؤلاء الطلاب في جامعاتها.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع روضة السيدة، أحد المشروعات التي يتم فيها الاستثمار في البشر، والتي تقوم فيها الوزارة بتنمية سكان المناطق الخطرة ليس فقط بتقديم أثاث المنزل، لكن بتحقيق التنمية الاجتماعية والصحية والثقافية والاقتصادية.

وأشادت "القباج"، بما تحقق في المشروع، مطالبة بضرورة تحقيق المزيد من التدخلات وتدعيمها ببرامج للتمويل الاقتصادي، وزيادة الفعاليات والأنشطة الخاصة ببرامج "2 كفاية" و"مودة"، إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي والتمويل متناهي الصغر.

جدير بالذكر أنَّ مشروع روضة السيدة بمنطقة تل العقارب سابقاً بحي السيدة زينب أقيمت على مساحة 7.5 آلاف فدان، انطلاقاً من رؤية الوزارة وإيمانها بقيمة المسئولية المجتمعية ودعم محدودي الدخل، ورفع مستوى معيشتهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الكشف على 1500 مواطن من سكان منطقة روضة السيدة "تل العقارب"، وتوزيع 164 نظارة طبية بالمجان على ضعاف البصر، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير في إطار مبادرة "عينيك في عنينا".

وأضافت وزارة التضامن في بيان عنها، أنّ الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تلقت تقريرًا من الدكتور عمرو عثمان المشرف على مشروع تطوير روضة السيدة، عما تم إنجازه في المشروع التنموي لقاطني روضة السيدة (تل العقارب) سابقًا منذ بداية المشروع في الأول من ديسمبر، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة اسمعونا، مشيرة إلى إجراء مسح لمعرفة الاحتياجات الفعلية لأهالي المنطقة لتنفيذ مجموعة من الحملات الطبية.

وأشار التقرير إلى تنفيذ حملة طبية أخرى بالتعاون مع مؤسسة "حازم محرم" لتحسين الصحة والتعليم، مؤكدًا توقيع الكشف الطبي وإجراء تحاليل وأشعة لـ267 طفلًا والكشف المبكر عن هشاشة العظام لـ377 سيدة من سكان المنطقة.