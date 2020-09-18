رواد "فيس بوك" بقنا يتداولون صورة مرشح يحمل صقرًا بـ100 ألف دينار

نشر أحد المرشحين المحتملين لمجلس النواب بمحافظة قنا، صورة له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يحمل فيها صقرًا من نوع "شاهين" كرمز انتخابي اختاره بعد تقدمه بأوراق ترشحه للجنة تلقى الطلبات بمحكمة قنا الابتدائية، وسط تداول رواد "الفيس بوك" صورة المرشح على نطاق واسع.

"الوطن" تواصلت مع المرشح المحتمل ويدعى "محمد عبدالغني أحمد حسين" الذي حصل على رقم ٦ في الدائرة الثالثة "نجع حمادي" وتضم ٣ مراكز ( نجع حمادي-دشنا-الوقف)، ووفقًا لمستند رسمي اختار المرشح الصقر كرمز انتخابي.

وأكد "عبد الغني" ابن قرية القصر بمركز نجع حمادي، أنه يعمل بمجال الصحافة، وأن الصورة المتداولة تم تصويرها في فندق بدولة الكويت منذ نحو ٧سنوات تقريبا، أثناء عمله هناك، وهو صقر سعره ١٠٠الف دينار كويتي، ومالكه أحد شيوخ عائلة جابر الصباح، وبناء عليه اختار الرمز الانتخابي" الصقر"، مؤكدا أنه لم يحمل صقرا إلى لجنة تلقى الطلبات بمحكمة قنا الابتدائية.