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تقدم 4 مرشحين لعضوية مجلس النواب في دمياط

كتب:

سهاد الخضري
08:43 ص | الجمعة 18 سبتمبر 2020
ارشيفية

ارشيفية

تقدم اليوم الخميس ضياء الدين داود بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولي بمحكمة دمياط الابتدائية كما تقدم ثلاثة مرشحين ممثلين عن حزب مستقبل وطن بأوراق ترشحهما في اليوم الأول لتقديم أوراق الترشح وهم " سمير محمد السعيد التلباني عضو الحزب عن الدائرة الثانية و مقرها " كفرسعد "- أيمن يوسف فتحي رخا مرشحا عن الدائرة الأولى و مقرها قسم أول دمياط و مجدى محمود حافظ البساطى عن الدائرة الثانية و مقرها كفر سعد".

هذا و تضم الدائرة الأولى ومقرها قسم أول دمياط مركزا "دمياط - كفر البطيخ "أقسام "رأس البر- أول دمياط - ثان دمياط - دمياط الجديدة" فيما تضم الدائرة الثانية ومقرها مركز كفر سعد مراكز " كفر سعد - فارسكور - الزرقا وقسم السرو " .

ويبلغ عدد الإدارات 10 وعدد المقاعد المخصصة 4 وكان قد دفع حزب مستقبل وطن دمياط بثلاث مرشحين على المقعد الفردي.

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