وفاة 3 بينهم طفل.. وإصابة 33 بحوادث سير في "أربع محافظات"

شهدت محافظة بنى سويف حادثى سير فى منطقتين متفرقتين، حيث لقى طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه، مساء أمس الأول، دهسته سيارة، ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى المركزى، جثة هامدة، وتم ضبط «ناصر. ع. ع» سائق السيارة، ورفع آثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لاستصدار تصريح الدفن، بناء على تقرير مفتش الصحة المختص. بينما أصيب 4 من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى، أعلى نفق بياض العرب، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصى. وتلقت مديرية الأمن إخطاراً يفيد بوقوع حادث سير ووجود 4 مصابين «رجل وزوجته وطفليه». وشهد طريق «سوهاج - البحر الأحمر»، الصحراوى الشرقى حادث انقلاب «ميكروباص»، مساء أمس، بمنطقة الكيلو 100، دائرة مركز أخميم، بسبب سوء الأحوال الجوية، ما أسفر عن إصابة 13 شخصاً بكسور وكدمات وجروح متفرقة، تم نقلهم للمستشفى الجامعى.

وفى السويس، لقى 2 مصرعهما وأصيب 13 آخرون فى حادثين بطرق السويس والعين السخنة، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى السويس العام. والحادث الأول هو تعرض سيارة ميكروباص للانقلاب بطريق السويس - القاهرة ولقى شخصان مصرعهما وأصيب 6، كما تعرضت سيارة ميكروباص تنقل عمالاً بطريق السويس - العين السخنة للانقلاب وأصيب 7. وأكد مصدر طبى أن المصابين فى الحادثين جار علاجهم بمستشفى التأمين الصحى. وفى أسيوط، أصيب 3 بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأحدهم مصاب بكسر بالجمجمة فى حادث انقلاب تروسيكل، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج.