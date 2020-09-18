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محمود مسلم

موسكو عن أزمة ليبيا: نتواصل مع مصر وتركيا والمغرب

كتب:

وكالات
01:22 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

مع تسارع التطورات في الملف الليبي لا سيما مع إعلان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج عزمه ترك منصبه في أكتوبر المقبل، أكدت روسيا أنها تسعى لدعم العملية السياسية في البلاد الغارقة في الحرب والفوضى منذ سقوط معمر القذافي عام 2011.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم، إن موسكو تحاول المساهمة في التسوية السياسية.

كما أكد التواصل مع مع جميع القوى السياسية الليبية دون استثناء، موضحا: "قبل أيام أجرينا مشاورات مع الأتراك في أنقرة".

وأشار إلى التواصل مع مصر والمغرب أيضا بشأن الملف الليبي، مضيفا "سنحاول دعم هذه العملية والمساهمة في التسوية السياسية في ليبيا".

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