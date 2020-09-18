العائدون من ليبيا: مصر أحسن من غيرها.. ولا ننصح أحد بالسفر إلى هناك

أجرت كاميرا فضائية "إكسترا نيوز"، لقاءات مع بعض العائدين من ليبيا، الذين كشفوا عن كواليس اختطافهم من قبل بعض المسلحين في ليبيا، مرورا بفك أسرهم وعودتهم لأرض الوطن.

وقال "محمد"، أحد العائدين من ليبيا، إنه جرى اختطافه مع 6 آخرين، واستمر الاحتجاز 4 أيام، وطلب الخاطفون 30 ألف دينار عن كل شخص، موضحا أن معاملة الخاطفين كانت سيئة، مضيفا أنه يشعر بالفخر بعدما تم تحريرهم خلال 4 أيام فقط بسبب جدية تعامل السلطات المصرية.

فيما أوضح "بدوي"، من محافظ الدقهلية، أن الخاطفين طلبوا في ثاني يوم فدية من أهل الخاطفين، وفي اليوم الرابع تم الإفراج عنهم، مشيرا إلى أن القصة بدأت باعتراض طريقهم سيارة مسلحة قامت بخطفهم واحتجازهم في مكان غير معلوم ومنع عنهم الطعام والشراب، مختتما حديثه أنه تعلم من فترة الاحتجاز "أن البلد دي أحسن من غيرها.. مصر أمان".

فيما حكى عائد من منطقة شربين، كان يعمل في ليبيا منذ عام ونصف العام، قائلا إن الخاطفين طلبوا فدية 30 ألف دينار عن كل شخص وكان يعتقد أن هذه النهاية ولن يخرجوا للحياة مرة أخرى ولكن السلطات المصرية بالتنسيق مع السلطات الليبية قام بتحريرهم.

وقدم "مصطفى"، من محافظة الفيوم، وكان يعمل في ليبيا منذ 5 سنوات، الشكر للسلطات المصرية على تدخلها السريع في 4 أيام فقط، معبرا عن سعادته للعودة لمصر في وقت قصير، محذرا الشباب من السفر إلى ليبيا حاليا بأي حال من الأحوال لأنها ليست أمان.