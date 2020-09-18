دينا: رقصي لن يتأثر بالبرد إذا اقتصرت الأفراح على الأماكن المفتوحة

قالت الراقصة دينا، إنها لن تواجه صعوبة في الرقص بحفلات الزفاف داخل الأماكن المفتوحة بالمنشآت الفندقية والسياحية، عند استمرار قرار الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في اقتصار الأفراح على الأماكن المفتوحة، خلال فصل الشتاء في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت دينا، لـ"الوطن"، أنها مستعدة للرقص في أي مكان وزمان، لأنها تكتسب طاقة من خلال الرقص، وبالتالي لن تتأثر بأجواء الطقس الباردة آنذاك، مشيرة إلى أن المشكلة ستقع على أصحاب الفرح والمعازيم، الذين لن يخاطروا بإقامة أفراحهم في الأماكن المفتوحة حينها خشية تقلب الطقس فجأة.

كانت دينا قد توقعت اتخاذ الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بعودة إقامة الأفراح داخل القاعات المغلقة بالمنشآت السياحية والفندقية بدءا من نوفمبر المقبل.

ووصفت دينا القرار في تصريحات سابقة، لـ"الوطن"، بالحكيم، مؤكدة أن العاملين في هذا المجال اتخرب بيتهم خلال فترة الإغلاق"، مضيفة: "أرى أنه من الصعوبة إقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة بالفنادق بدءا من نوفمبر المقبل، لأن الجو حينها سيكون قارس البرودة على المعازيم، كما تزداد احتمالية سقوط الأمطار خلال هذه الفترة، ما سيجعل إقامة أي حفل زفاف في مكان مفتوح مخاطرة كبيرة".