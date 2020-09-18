دينا: قرار عودة الأفراح بالأماكن المفتوحة حكيم واستمراره صعب في الشتاء

توقعت الراقصة دينا اتخاذ الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بعودة إقامة الأفراح داخل القاعات المغلقة بالمنشأت السياحية والفندقية بدءاً من نوفمبر المقبل، وذلك بعد قرار الأخير باقتصار إقامة الأفراح علي الأماكن المفتوحة فقط في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووصفت دينا في تصريحاتها لـ "الوطن"، قرار "مدبولي"، بعودة الأفراح في الأماكن المفتوحة بـ "الحكيم"، قائلة "أن العاملين في هذا المجال اتخرب بيتهم خلال فترة الإغلاق"، مضيفة: "أرى أنه من الصعوبة إقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة بالفنادق بدءاً من نوفمبر المقبل، لأن الجو حينها سيكون قارص البرودة على المعازيم، كما تزداد احتمالية سقوط الأمطار خلال هذه الفترة، ما سيجعل إقامة أي حفل زفاف في مكان مفتوح مخاطرة كبيرة".

وتابعت: "أرى أن الطقس في شهر أكتوبر يكون جيدا للغاية، وبالتالي يمكن إقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة دون أي عوائق، ولكن بعد ذلك قد يلجأ أصحاب الأفراح إلى تطويق المكان بـ "تاندات" والاستعانة بدفايات، ولكنه إجراء مكلف للغاية".