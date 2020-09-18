"جنوب الجيزة" تمنع دخول أي مرشح محتمل للبرلمان دون ارتداء الكمامة

شددت اللجنة القضائية بمحكمة جنوب الجيزة، على ضرورة ارتداء أي مرشح محتمل الكمامة لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة، ومنع الدخول من دونها.

وشهدت المحكمة إقبالا ضعيفا من قبل المتقدمين بأوراق ترشحهم للانتخابات البرلمانية، مع بداية ثاني أيام فتح باب الترشح، وسط تواجد أمني مكثف، وسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقى طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية للمرشحين بنظام القائمة.