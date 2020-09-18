آلاف العاملين في فرنسا يتظاهرون ضد تسريحهم بسبب تداعيات كورونا

تظاهر آلاف العاملين في جميع أنحاء فرنسا، اليوم، ضد تقليص الوظائف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن التظاهرات اندلعت بعدما أعلنت شركة "بريدجستون" لصناعة قطع غيار السيارات عن خطتها حول غلق مصنع بشمال فرنسا، الأمر الذي يعرض أكثر من 800 موظف لخسارة وظائفهم.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم تسريح آلاف العاملين في شركات فرنسية من بينها "إيرباص"، ومجموعة رينو وشركة سانوفي بسبب التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا.

كما أعلنت مؤخرا سلسلة المحال التجارية "أوشان" عن خطتها في تسريح نحو 1500 عامل، بالرغم من استمرار عملها خلال فترة الإغلاق الكامل في فرنسا.

يذكر أن المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا أعلن أنه من المرجح ارتفاع معدل البطالة إلى 9.5% مع نهاية عام 2020.