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محمود مسلم

فرنسا تسجل 6111 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أ ش أ
10:14 م | الخميس 27 أغسطس 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 6111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد  خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يُعَد العدد الأكبر منذ مارس الماضي.

وحذّر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، حسبما نقلت شبكة "سي.إن.إن." الإخبارية الأمريكية اليوم، من أن "هذه الأرقام ينبغي تفسيرها بحذر".

ويخضع 4535 شخصًا في مستشفيات فرنسا في الوقت الحالي للعلاج من فيروس كورونا، بما في ذلك 381 شخصًا في العناية المركزة، فيما يبلغ تعداد الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس 30 ألفاً و576 شخصًا.

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