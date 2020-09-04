كورونا تضرب فرنسا وبريطانيا بأعداد قياسية

واصل فيروس كورونا المستجد، التوغل في دولتي فرنسا وبريطانيا، لتواصل تحقيق أرقاما قياسية من حيث عدد الإصابات الجديدة المسجلة داخل الدولتين.

وسجلت وزارة الصحة الفرنسية، 7157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، لتسجل أكثر من 7000 حالة لليوم الثاني على التوالي، بعدما سجلت في اليوم السابق 7017، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وتقترب بذلك فرنسا من الرقم القياسي الذي سجلته من حيث عدد الإصابات اليومية بكورونا منذ دخول الوباء البلاد، عندما سجلت 7578 حالة جديدة في 31 مارس الماضي.

وعلى الجانب الآخر، سجلت بريطانيا 1735 حالة إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة، وهو أعلى من الرقم الذي تم تسجيله في اليوم السابق، حيث بلغ حينها 1508 حالات.

ويعد الرقم الذي سجلته بريطانيا يوم أمس، هو الأكبر الذي تسجله منذ الرابع من يونيو الماضي.