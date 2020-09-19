تعرف على موعد حفل محمد منير بدار الأوبرا وأسعار التذاكر

يستعد الفنان محمد منير، لإحياء حفله الموسيقي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة الـ 8:30 مساء.

ويقدم "منير" في الحفل، باقة متنوعة من أعماله الغنائية الفنية القديمة والحديثة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتي تتمثل في عدم السماح بالدخول بدون ارتداء الكمامة، الجلوس بأسبقة الحضور، ومنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات، والالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بقياس درجات الحرارة بواسطة المختص، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، عدم السماح بتحريك المقاعد.

وطرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر الحفل بفئة واحدة لجميع الحضور بمبلغ قدره 600 جنيه، ويمكن حجز التذاكر من خلال الموقع الرسمي لدار الأوبرا والخاص بحجز التذاكر أو من خلال شباك التذاكر الخاص بدار الأوبرا المصرية.

والجدير بالذكر أن الفنان محمد منير له الكثير من الأغاني الشهيرة والتي تعلق بها جمهوره مثل "على صوتك بالغنا، صوتك، شبابيك، عيون، يا أهل العرب والطرب، أحمر شفايف، يالالالي، لما النسيم، شيئ من بعيد".