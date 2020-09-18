تفاصيل استقبال أعضاء الشيوخ.. الدخول من البهو الفرعوني وتسكين 500 موظف

أكد المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال مجلس الشيوخ، أنه سيجري استقبال الآعضاء الجدد بمجلس الشيوخ يومي الأحد والاثنين، بمقر البهو الفرعوني لمجلس النواب من الساعة العاشرة صباحا.

وقال "إسماعيل" لـ"الوطن": إن التجهيزات الخاصة بمقرات ومباني مجلس الشيوخ، لايزال العمل فيها مستمرا، وبالتالي كانت الحاجة ضرورية إلى الاستفادة من البهو الفرعوني لمجلس النواب لاستقبال الأعضاء الجدد لمجلس الشيوخ لاستخراج كارنيهات العضوية.

وأشار إلى أن العمل يجري على قدم وساق للإنتهاء من كافة الأعمال، استعدادا لانطلاق دور الانعقاد الأول للغرفة الثانية للبرلمان، وذلك بموجب القرار الذي سيصدر من رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.. لافتا إلى أن اللوجو الخاص بمجلس الشيوخ تم تصميمه والإنتهاء منه، وسيجري وضع اللافتة على الباب المخصص لدخول النواب من شارع القصر العيني، مع الإنتهاء من كافة أعمال الترميم التي تتم داخل المجلس.

وأوضح المستشار محمود إسماعيل إلى أنه جاري حاليا الانتهاء من تسكين أكثر من 500 موظف منقول من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، بناءً على طلبهم، لتشكيل الهيكل الإداري للغرفة الثانية للبرلمان، قائلًا: إن قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 نظم عمل المجلس بموجب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لحين إعداد مجلس الشيوخ للائحته.

وينص المادة "53" من القانون، أن يضع مجلس الشيوخ بناءً على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة، وإلى أن يجري وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة، تسري أحكام لائحة العاملين بمجلس النواب على العاملين بمجلس الشيوخ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب مجلس الشيوخ أو رئيسه.

وعقدت اللجنة الإدارية والمالية بمجلس الشيوخ اجتماعا مساء أمس، وذلك في حضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ وممثلين عن وزارة المالية، لمراجعة كافة التجهيزات لمبنى مجلس الشيوخ وملحقاته والمهمات ذات الصلة والاعتمادات المالية اللازمة لكل ذلك، لضمان انطلاق أعماله فور اكتمال نصاب أعضائه.