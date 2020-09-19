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محمود مسلم

أردوغان: تركيا مستاءة من إعلان السراج استقالته

كتب:

وكالات
12:39 ص | السبت 19 سبتمبر 2020
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع فايز السراج

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع فايز السراج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا مستاءة من إعلان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، استقالته، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وكان أعلن رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية فايز السراج استقالته من منصبه، وقال في كلمة ألقاها مساء الأربعاء: "أعلن رغبتي في تسليم السلطة للسلطة التنفيذية الجديدة بنهاية شهر أكتوبر المقبل".

ورحب السراج بما تم "إعلانه إلى حدود الساعة في المشاورات الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة"، مضيفا: "ونشد على أيدي الجميع لإنجاز المزيد".

 

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