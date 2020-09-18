هدم جراچ ماسبيرو للتطوير وكل موظف مسؤول عن سيارته

وافقت لجنة السلامة والصحة المهنية داخل مبنى ماسبيرو، على تسليم جراج التليفزيون لإحدى الشركات التي تتولى إنشاءات في مشروع قومي لتطوير مثلث ماسبيرو.

مع اتخاذ قرار بنقل سيارات القطاعات، إلى بعض الأماكن منها جراج البالون والمقطم والهرم، إلى جانب استغلال مساحة أرض خالية حاليا خلف مبنى ماسبيرو، بالاتفاق مع شركات الإنشاءات في المشروع لفترة مؤقتة.

وتقرر أنه سيتم إيقاف اشتراكات العاملين في الجراج، اعتبارا من أكتوبر المقبل، وعدم وجود أماكن لانتظار سيارات العاملين في محيط المبنى، حيث يتولى كل موظف حل مشكلة الحضور بسيارته الخاصة بمعرفته.