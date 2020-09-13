مصدر عن انقطاع التيار بـ"ماسبيرو": لم يؤثر على الاستديوهات

أكد مصدر مسئول بقطاع الهندسة الإذاعية بالوطنية للإعلام أن انقطاع الكهرباء عن المبنى الملحق (ص) بمبنى الهيئة الوطنية للإعلام الذي حدث مساء اليوم جاء نتيجة بعض الإصلاحات التي تقوم بها شركة الكهرباء بخط منطقة السبتية وخط ماسبيرو 1.

أشار المصدر، إلى أن هذا الانقطاع لم يؤثر نهائيا على الأحمال الإلكترونية الخاصة بالاستديوهات حيث تم على الفور دخول المولدات الـUPS حتى تم النقل على الخط الثالث، لافتا إلى أن ذلك استغرق ثوان معدودة وكان التأثير فقط على الإنارة وأجهزة التكييف وذلك حتى رجوع الخطين مرة أخرى.

وأضاف أن هناك خطة تأمين لكهرباء المبنى عالية المستوى في حال حدوث مثل هذه الأعطال المفاجئ.