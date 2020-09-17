مصادر: معاون محافظ كفر الشيخ أجرت الكشف الطبي لانتخابات "النواب"

أكدت مصادر لـ"الوطن"، أن هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ، أجرت الفحص الطبي الخاص بانتخابات مجلس النواب 2020، لخوض الانتخابات على القائمة الوطنية الموحدة.

وقالت المصادر، إن معاون المحافظ، أجرت تحليل المخدرات والمُسكرات بالمعمل الإقليمي، وأجرت باقي الفحوص بمستشفى كفر الشيخ العام، وحصلت على "لائق"، وتوجهت لتقديم أوراقها إلا أنها لم تقدمها بمحكمة كفر الشيخ الإبتدائية اليوم.

يُذكر أن "الطباخ" عُينت معاوناً لمحافظ كفر الشيخ لشؤون التطوير والتنمية، في شهر يوليو الماضي، وهي من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب.