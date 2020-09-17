جامعة كفر الشيخ تستقبل طلاب المرحلة الثالثة بمعاملها لتسجيل رغباتهم

يواصل مكتب التنسيق الرئيسي ومعامل التنسيق الإلكتروني لتنسيق الثانوية العامة بجامعة كفر الشيخ، استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، المرحلة الثالثة وتشمل "بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلي الناجحين في الدور الثاني".

وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت من هـنا، خلال الفترة من اليوم الخميس الموافق 17/9/2020 ولمدة خمسة أيام، تنتهي يوم الإثنين الموافق 21/9/2020، لتسجيل رغباتهم طبقا للضوابط التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

ويجرى الإجابة على استفساراتهم بشأن تسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات، مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، من الحرص على التباعد وارتداء الكمامات للوقاية.

وأوضحت الدكتور أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية والمشرف العام على مكتب التنسيق ومعامل التنسيق الإلكتروني لتنسيق الثانوية العامة بالجامعة، أن مكتب التنسيق بالجامعة شهد إقبال من طلاب المرحلة الثالثة، لتسجيل رغباتهم، والاستفسار عن أعمال التنسيق وأليات اختيار الرغبات بالشكل الصحيح.

وأشارت شاكر، إلى التزام جميع الطلاب المتقدمين للتنسيق بالإجراءات الاحترازية والوقائية تنفيذا لخطة الجامعة، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتورعبدالرازق دسوقي، إن إدارة الجامعة وضعت خطة لتسجيل تنسيق الجامعات للعام الجامعي 2020-2021 م خلال مراحل التنسيق لإستقبال رغبات الطلاب وتم تجهيز المعامل والقاعات التي ستقدم خدمات مكتب التنسيق من خلال أجهزة الحاسب الآلي داخل قاعات مكتب التنسيق في كلية التربية النوعية.

ووجه دسوقي، بتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب خلال تسجيل رغباتهم مع تواجد المختصين للإجابة على استفسارات الطلاب وتقديم الدعم والتسهيلات لهم تيسيراً علي أبنائنا الطلاب خلال الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وشدد على ضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة للأشخاص والمستخدمة فى تطهير الأماكن والأجهزة خلال فترة تسجيل الرغبات حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيمها.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بالإلتزام بالإجراءات الصحية وتنفيذ التدابيرالوقائية والتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية ومعايير السلامة التي اتخذتها إدارة الجامعة والتزاما وتنفيذا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.