جامعة بورسعيد تشارك في جائزة "نيوتن" البريطانية بمشروع بحثي

شاركت جامعة بورسعيد لأول مرة فى جائزة "نيوتن" السنوية بمشروع بحثي بعنوان "محطة جديدة لتحلية المياة تعمل بالطاقة النظيفة" ضمن خمسة مشروعات بريطانية مصرية مشتركة.

وقال الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، في تصريح له اليوم، إن الجامعة شاركت ببحث بعنوان "محطة جديدة لتحلية المياه تعمل بالطاقة النظيفة" للترشح لجائزة "نيوتن" التي تحتفى بافضل العلماء فى البحث العلمى والابتكار.

وأضاف: "يعمل المشروع المشترك بين جامعة شيفيلد وجامعة بورسعيد فى مصر على تطوير نظام لإنتاج مياه الشرب للمجتمعات الريفية" وأضاف أن مشروع بحث جامعة بورسعيد له أهمية كبيرة وسط خمسة مشروعات مقدمة للجائزة وأشاد بباحثى وعلماء الجامعة وأعرب عن تقديره لعلمهم الجاد لخدمة البشرية وتوفير المياه النظيفة والحفاظ على التراث.

وأوضح رئيس الجامعة أن الباحثين المشاركين فى المشروع البحثى من جامعة بورسعيد هم الدكتور إبراهيم عبد الرحمن الاستاذ المساعد بكلية الهندسة والدكتور ياسر عبد الرحمن المدرس بكلية الهندسة والدكتور محمد همام المدرس بكلية الهندسة وأكد دكتور أيمن على مواصلة باحثى وعلماء الجامعة فى مختلف المجالات مسيرة تقدمها العلمى ايمانا منهم باهمية البحث العلمى فى خدمة البشرية والمجتمعات الريفية

جدير بالذكر أن لجنة جائزة نيوتن2020 يترأسها البروفسير اليس جاست رئيس امبريال كوليدج لندن وتضم أساتذة متميزين فى مختلف المجالات، والجائزة عبارة عن صندوق لدعم الأبحاث والإبتكارات.