"الغضبان" يهنئ "إبراهيم" بعد توليه رئاسة جامعة بورسعيد

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتور أيمن إبراهيم بمناسبة صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوليه رئاسة جامعة بورسعيد لمدة 4 سنوات، وذلك خلال زيارة المحافظ بالأمس، إلى جامعة بورسعيد.

وأعرب محافظ بورسعيد عن خالص امتنانه وفخره بقرار تولي الدكتور أيمن إبراهيم رئاسة جامعة بورسعيد، مؤكدا أنه أحد القامات العلمية المتميزة، ومعربا عن فخره بتوليه هذا المنصب والذى يستحقه عن جدارة، فهو من النماذج المشرفة التى حظيت بها جامعة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد على الدور الإيجابي للجامعة وتعاونها المثمر مع المحافظة فى كافة المجالات، متمنيا أن تحقق جامعة بورسعيد مزيدا من النجاح والتميز فى ظل رئاسة الدكتور أيمن إبراهيم.

ومن جانبه، وجَّه الدكتور أيمن إبراهيم الشكر لمحافظ بورسعيد على تهنئته بتوليه رئاسة جامعة بورسعيد، مؤكدا أن جامعة بورسعيد ترحب بكافة التعاون بما يساهم فى تحقيق مزيد من التنمية والرخاء بالمحافظة، لافتا لأهمية الطفرة التى تشهدها بورسعيد فى مختلف المجالات، والتى تضعها على طريق التقدم والتنمية.