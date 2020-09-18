"أخفوه في شوال".. تفاصيل اختطاف نجار بالمنوفية في توك توك "مسلح"

بـ"ترسانة أسلحة نارية وبيضاء" نفذ 4 أشخاص جريمة خطف نجار في منطقة شبين الكوم بالمنوفية، ونقله فى جوال داخل توك توك انتقاما من شقيق زوجته.

قبل ثلاثة أيام عاد النجار(المجنى عليه) منهك القوى إلى منزله، بعد يوم طويل من العمل فى ورشة نجارة، كانت زوجة النجار فى استقباله، وبينما دخل النجار للاستحمام، كانت زوجته تعد طعام العشاء.

جلس النجار لتناول طعامه، بينما يتجاذب أطراف الحديث مع زوجته، لكن ليلته لم تكتمل بنوم هادئ، فسرعان ما دوى صوت طرقات شديدة على الباب، لينهض مفزوعا فى الوقت الذى دفع فيه 4 أشخاص الباب وهم يشهرون فى وجهه الأسلحة النارية والبيضاء وقاموا بشل حركته وتقييده، ووضعه في جوال وحمله إلى توك توك كان ينتظرهم بالخارج ثم لاذوا بالفرار.

أسرعت الزوجة بإبلاغ قسم شرطة شبين الكوم من أنه أثناء تواجدها بمسكنها صحبة (زوجها "نجار" فوجئا بحضور سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم، وآخرين، وبحوزتهم سلاح نارى وأسلحة بيضاء وقيامهم بتهديدهما واختطاف زوجها واقتياده داخل مركبة "توك توك" والهرب به.

توصلت تحريات فريق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام تحت اشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص مقيمين بدائرة القسم. تم استهداف وضبط ثلاثة من المتهمين بمنطقة الزراعات المتاخمة لذات القرية، وضبط بحوزتهم (بندقية خرطوش - قطعتا سلاح أبيض "مطواة، سنجة" - التوك توك المستخدم في ارتكاب الواقعة، وأمكن تحرير المختطف.

واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وقرر أحدهم بوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق زوجة المجنى عليه (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) ، نظراً لسابقة قيام الأخير بالتعدى عليه بالضرب والاستيلاء منه على "التوك توك" ملكه فاستعان بباقى المتهمين وتوجه إلى محل إقامته ونظراً لعدم تواجده قاموا باختطاف المجنى عليه، أمكن ضبط شقيق زوجة المجنى عليه، وبمواجهته بما جاء باعترافات المتهم الأول أيدهـا، تم بإرشاده ضبط التوك توك الخاص بالمتهم الأول، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.