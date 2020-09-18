محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير الأوقاف: نعيش اليوم عرسا كبيرا

استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة بديوان عام المحافظة، مشيدًا بجهود وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد وصيانة بيوت الله، حيث يتم اليوم افتتاح مسجدي الأحياء بالغردقة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر.

وأناب الوزير والمحافظ في افتتاح مسجد السمان بالقصير ضمن خطة الوزارة للاهتمام بالمساجد مبنى ومعنى، حيث تم إحلالها وبناؤها على طراز معماري فريد.

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة وعرضا لآخر المستجدات لمشروعات هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، كما أهدى وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله عز وجل ونسخة من كتاب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث مؤلفات الوزير للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.