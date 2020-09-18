وزير الأوقاف يشهد افتتاح وتجديد 8 مساجد بالبحر الأحمر

افتتح، منذ قليل، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه عدد من قيادات الوزارة ومحافظ البحر الأحمر، مسجدا بمنطقة الأحياء بمدينة الغردقة، ومن المقرر أن يشهد افتتاح وتجديد 7 مساجد أخرى بالمحافظة.

وأكد وزير الأوقاف أن خطة الوزارة تشمل افتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، بواقع 71 مسجدًا اليوم الجمعة.

وأفاد مسؤولو وزير الأوقاف بالبحر الأحمر، بأنه سيجري فرش 7 مساجد بالمحافظة، إضافة إلى توزيع 2 طن من لحوم صكوك أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يتفقد وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر، المرحلة الثانية من مشروع مدينة الحرفيين بالغردقة.