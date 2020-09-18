وزير الأوقاف يشهد افتتاح وتجديد 8 مساجد بالبحر الأحمر
كتب:
شاذلي عبدالراضي
12:38 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الأحياء بالغردقة
افتتح، منذ قليل، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه عدد من قيادات الوزارة ومحافظ البحر الأحمر، مسجدا بمنطقة الأحياء بمدينة الغردقة، ومن المقرر أن يشهد افتتاح وتجديد 7 مساجد أخرى بالمحافظة.
وأكد وزير الأوقاف أن خطة الوزارة تشمل افتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، بواقع 71 مسجدًا اليوم الجمعة.
وأفاد مسؤولو وزير الأوقاف بالبحر الأحمر، بأنه سيجري فرش 7 مساجد بالمحافظة، إضافة إلى توزيع 2 طن من لحوم صكوك أضاحي الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.
ومن المقرر أن يتفقد وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر، المرحلة الثانية من مشروع مدينة الحرفيين بالغردقة.