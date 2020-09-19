حظك اليوم السبت 19-9-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العذراء برقة مشاعره وإحساسه المرهف، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال وعليك أن تصبر اليوم إذا وجدت أن الأمور تتباطأ.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

ما زال الفلك ينصحك بالتأني وعدم التسرع في الغضب والانفعال.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إنعام سالوسة، ويوافق تاريخ ميلادها 9 سبتمبر.