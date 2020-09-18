حظك اليوم الجمعة 18-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الدلو بتقلب المزاج، الأمر الذي يؤدي إلى العديد من الضغوط وتوتر علاقاته بالمحيطين، كما أنه يتمسك بوجهة نظره وتعد هذه الصفات من أبرز عيوبه.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر وعطارد في منزل الحظ يدفعانك لإظهار مواهب جديدة وتلمع كالذهب وتجذب الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تعدك الأفلاك بيوم حافل بالرومانسية واللقاءات العاطفية الحلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد داوود، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.