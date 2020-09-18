حظك اليوم الجمعة 18-9-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

تتصف امرأة برج الحوت بعدم قدرتها على التمكن من ضبط النفس، الأمر الذي يؤثر عليها في مختلف الأمور الحياتية وخاصة العمل.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يمنحك يوما مناسبا للبيع والشراء وللتخطيط لمستقبلك، فقط انتبه لحقوقك وادرس جيدا قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تقترب بلطف ممن تحب واليوم مناسب لإصلاح علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان مطاوع، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.