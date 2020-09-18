ماساكي: كلما زُرت الجامعة اليابانية يعجبني كثيرا شبابها المتميز

قال السفير الياباني بالقاهرة نوكي ماساكي إن الشباب هم ثروة مصر ولذلك تدعمهم اليابان من خلال الجامعة اليابانية والمدارس اليابانية، ومصر واليابان تتعاونان لتوفير أفضل تعليم في مجال العلوم والتكنولوجيا للشباب داخل حرم جامعي متميز أقامته الحكومة المصرية وبتعاون من 13 جامعة يابانية يتم إرسال أساتذة وباحثين.

وأضاف سفير اليابان بالقاهرة خلال حديثه مع محمد الشاذلي، مراسل القناة الأولى المصرية أنه تم إقامة حفل افتتاح متميز للحرم الجامعي الجديد للجامعة اليابانية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الرئيس أطلق على الحرم الجامعي الجديد اسم مجمع شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق، تكريما له، كونه اشترك مع مصر في رئاسة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية والعلاقات المصرية اليابانية المتميزة في عهده.

وأكد سفير اليابان بالقاهرة على أنه في كل مرة يزور بها الجامعة اليابانية يعجب كثير بالشباب المتميز والموهوب، "إنني على يقين بأن الجامعة ستكون مركزا للتميز في مصر والشرق الأوسط"، مشددا على أنه تم اختيار مصر لتكون أول جامعة يابانية خارج اليابان بالشرق الأوسط بها كونها دولة محورية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتحتل مكانة عالية في السياسة التنموية وهي مثال للتعاون مع الشرق الأوسط وأفريقيا وعملنا مع مصر فيما يخص متطلبات التعليم، ونحنت سعداء جدا لوجود هذا التعاون مع مصر وخصوصا في مجال التعليم.

واستكمل سفير مصر باليابان أنه عندما زار الرئيس السيسي اليابان في 2016 كانت هناك اتفاقية بين مصر واليابان وكانت يطلق عليها الشراكة المصرية اليابانية من أجل التعليم وتعاونا بشكل كامل مع مصر وأنشأنا الجامعة اليابانية للتتعليو والتكنولوجيا في مصر، وهناك تعاون في مجال التعليم منذ رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، مؤكدا على أن المشروع المحوري في هذا المجال هو مايطلق عليه بالمدارس المصرية اليابانية وكانت تحدي كبير حيث أراد الجانب المصري أن يقدم النظام الياباني في التعليم والتعليم له خصوصية في كل دولة ولكن بعض المفاوضات تقرر إدخل النظام الياباني في التعليم لمصر، مما يساعد بشكل كبير على تنمية الجوانب المتعددة للأطفال من جميع النواحي، والتنمية الشاملة للطفل.

وشرح سفير اليابان في مصر أن اليابان قررت عقد تعاون فني لكي يستطيع المدرسون المصريون تدريس النظام الياباني للأطفال.