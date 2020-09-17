رئيس الجامعة المصرية اليابانية: نستهدف المتفوقين والمميزين

أكد أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة مصرية 100% وهي مخصصة للطالب المميز والمتفوق، أيا كان وضعه الاقتصادي، لافتا إلى أن هناك منحا كاملة، لا يدفع فيها الطالب أي شئ، تشترط فقط تفوقه واجتهاده.

وأضاف "الجوهري" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن مصاريف الجامعة 80 ألف جنيه في العام الواحد، مضيفا أن الجامعة تقدم خصومات من 25% وحتى 100% للطلبة المترددين على الجامعة حسب تفوق كل طالب.

وتابع أن الجامعة تجعل الطالب يتدرب في مصانع ومؤسسات تتوافق مع ما يدرسه، لينتمي لسوق العمل ويجد عملا بشكل سريع.

وأردف: "الميزة الأساسية في الجامعة الشريك، حيث معنا في الجامعة 15 جامعة يابانية تم اختيارهم بعناية تامة".