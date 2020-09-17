رئيس الجامعة المصرية اليابانية يوضح شروط القبول بمجموع 50% من الثانوية

قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، إنّ الجامعة المصرية اليابانية تجربة إنسانية كاملة، بداية من الحلم والفكرة والتخطيط والإنشاء، وصولًا إلى ذروة تفاعل الأحداث وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لها أمس.

وأضاف الجوهري، خلال حواره مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنّ الجامعة حكومية مملوكة بالكامل للدولة، موضحا أنّ حكومتي مصر واليابان اتفقتا على الاستثمار في البشر، إذ إنّ أهم شيء هو بناء الإنسان الذي يستطيع أن يستمتع بما يجري على أرض مصر في كل المجالات في الوقت الراهن.

وتابع أنّ الجامعة تعتمد على الشراكة الكاملة بين الجانبين المصري والياباني، لتخريج طلاب ذات قيمة مضافة لسوق العمل المصري، للمشاركة في عمليات التنمية، مشيرًا إلى أنّ الجانب الياباني سيقدم الخبرة، كي تسير مصر على خطى اليابان بعد الحرب العالمية الثانية.

وأكد أنّ مصر بحاجة لتضافر القوى الوطنية كي تصبح أفضل: "الجامعة معمولة للطالب المميز، مش شرط يكون جايب 100% ولا 95%، لكن لازم يكون عاوز يعمل حاجة لمستقبله، ويكون طالب ملتزم وجاد، وحريص جدًا إنه يعمل اللي عليه دون تباطؤ أو تخلف أو تكاسل، لأن التعليم في الجامعة يعتمد على المبادرة الشخصية".

وواصل: "الحد الأدنى لمجموع الثانوية العامة ميهمناش أوي، بس ده دليل استرشاد"، لافتًا إلى إجراء اختبار تحريري لطلاب كلية الهندسة في 4 مواد أساسية، هي الرياضيات والعلوم والفيزياء والتفكير المنطقي.

وأردف أنّ التفكير المنطقي يعتمد على قوة ملاحظة الطالب، وربط الأشياء ببعضها للوصول إلى إجابات نهائية، موضحًا أنّ الرياضيات مهمة جدا في عملية تطوير تفكير الطالب: "بعد الامتحانات الأربعة هنعمل مقابلة مع الطالب نقيس فيها قدراته على الاتصال والحديث وغيرها من المهارات، وعموما مجموع الطالب في الثانوية العامة يمثل نحو 50% من شروط قبول الطالب بالجامعة، بينما تمثل المقابلة الشخصية والاختبار الـ50% الأخرى".