ضوابط سداد الأقساط في عدد من البنوك بعد تسهيلات "المركزي"

على مدار 6 شهور ماضية، قدم البنك المركزي العديد من التسهيلات على التعاملات المصرفية للمواطنين، وكان من ضمنها إلغاء رسوم السحب، وإلغاء سداد أقساط القروض لمدة 6 شهور.

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي خلال استضافته في برنامج "مساء dmc" إن البنك قدم تسهيلات للمواطنين تعطيهم الحق في سداد الأقساط الخاصة بهم بعد انتهاء جائحة كورونا.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، ضوابط الحصول على التسهيلات بتأجيل سداد الأقساط ليتم تسديدها بعد جائحة كورونا، وفق الموقع الرسمي للبنك المركزي، كالتالي:

- يتم الاتفاق بين العميل والبنك لمد فترات السداد حتى يكون مناسبا للعميل عبر خاصية "إعادة الهيكلة".

- يتم السماح للعملاء بمد فترة السداد حتى لا يلحق به الضرر ويتأثر ماديا.

- تساعد المتضررين من جائحة كورونا على إعادة الهيكلة لسداد الأقساط على فترة تساعد على تسديد المستحقات بالنسبة للأفراد وليس للشركات.

- للمجال السياحي يتم تأجيل أقساط العاملين به منذ عام 2012، بتعاون كامل بين البنوك وهؤلاء العملاء.

ضوابط سداد أقساط بنك HSBC

- تنفيذا للوائح البنك المركزي المصري، يجب توزيع مبلغ العائد المتراكم المحسوب على مدى الـ 6 أشهر الماضية، حيث تم تأجيل الأقساط على مدار المدة المتبقية للتمويل الشخصي، ما أدى إلى إضافة مبلغ العائد المستحق إلى القيمة الأساسية للتمويل المستحق ومد تاريخ انتهاء التمويل بمقدار ٦ أشهر.

- يتم زيادة مبلغ القسط الشهري الخاص حتى يتمكن البنك من توزيع مبلغ العائد المتراكم مضافاً إلى مبلغ القسط الشهري المعتاد، وتم ذلك وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري لجميع البنوك.

- تقوم جميع البنوك بالاستمرار في احتساب العائد على التسهيلات المؤجلة خلال فترة الـ ٦ أشهر ويتم تقسيطها بعد انتهاء فترة التأجيل بالتساوي على المدة المتبقية، علماً بأنه لم يتم احتساب أي رسوم تأخير أو عائد عن التأخير على تمويلك المؤجل طوال فترة التأجيل.

ضوابط سداد الأقساط من البنك الأهلي المصري

- يختار العميل برنامج السداد الذي يناسبه من بين أنظمة السداد المتاحة داخل البنك ويلتزم العميل بسداد أصل التمويل والعوائد والعمولات والمصروفات والملحقات وفقا لبرنامج سداد التمويل الذي يتم اختياره.

- تشمل الأقساط جميع المصاريف أو أي تكاليف أخرى متعلقة بالتمويل.

- يتم إضافة أي فروق أو عوائد أو عمولات أو مصروفات أو ملحقات أخرى تخص التمويل إلى قيمة القسط الأخير.

- في حالة سداد أي قسط من الأقساط بموجب شيك، يلتزم العميل بموافاة البنك بالشيك قبل تاريخ استحقاق القسط بحد أدنى خمسة أيام عمل بنكي لتحصيله واستخدام قيمته في سداد القسط في تاريخ استحقاقه بما يجنب العميل تحميله بعوائد تأخير.

ضوابط سداد أقساط بنك CIB

- في حالة السداد المعجل تحتسب عمولة السداد المعجل طبقا للائحة العمولات المصرفیة للبنك وذلك في حالة السداد الجزئي أوالسداد الكلي.

- يتم تأمين وضمان سداد مبلغ التمویل بالإضافة إلى كل العوائد والعمولات والمصروفات وأی مبالغ أخرى مستحقة السداد بعد إقرار العميل.

- في حالة وفاة العمیل واعتبارا من تاریخ علم البنك بھذه الواقعة یعتبر التمویل واجب السداد ویحق للبنك كسر الودیعة أو الشھادات لسداد التمویل وإیداع المبالغ المتبقیة إن وجدت بحساب العمیل طرف البنك.

- في حالة التمویل بضمان شھادات ادخار البنك التجاري الدولي یتم تعدیل سعر العائد على التمویل طبقا لتغییر سعر العائد على شھادات الادخار المعلن من البنك في حالة تجدیدھا خلال فترة التمویل.