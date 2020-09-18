نائب محافظ البنك المركزي: الإصلاح سبب صمود الاقتصاد في وجه كورونا

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي للاقتصاد المصرفي، إن صمود الاقتصاد المصري أمام جائحة كورونا يأتي بفضل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبه تم قياس الاقتصاد المصري عالميا ونجح بشكل كبير، ما دفع صندوف النقد الدولي بالدخول في برنامج جديد: "لما جت كورونا قدر الاقتصاد المصري في امتصاص الصدمة ومعظمنا محسش".

وأضاف "نجم"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الاقتصاد المصري شهد استقرارا في أسعار الصرف وهبوط سعر التضخم، خاصة في سلة الأغذية، والتي شهد التضخم فيها بشكل سلبي بأسعار تنازلية، بفضل ما قامت به القيادة السياسية من إنجازات عملاقة بهذا الإطار، موضحا أن الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي به استقرار، مع وجود حجم سيولة كبير بالقطاع المصرفي: "السيولة هي روح السوق، ولو معندكش سيولة يبقي عندك تعثر".

وأكد أن التقييمات المصرية لوكالات التقييم الاقتصادية الدولية، أوضحت أن 16 دولة استقر النمو فيها من أصل 70 دولة، وكان من ضمنها مصر، مشيرا إلى أنه وفي حال لم يتم البدء بالاصلاح الاقتصادي كان الدين العام ليزداد ويعتبر الكثير من المستثمرين حاليا بأن مصر من أحسن الدول للاستثمار: "لو معندناش المنظومة دي كاملة مكنش هيجي مستثمرين، ومكنش هيبقي فيه نمو في البلد والناتج المحلي، وكان الموقف هيبقي صعب وكنا هنروح في مستويات سيئة".