أمر بضبط وإحضار طالب لاتهامه باغتصاب زميلته في الدقهلية

أصدر المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، قرارا، اليوم، بضبط وإحضار طالب رفض الاعتراف بابنته في القضية لمعروفة إعلاميًا بـ"الطالبة المغتصبة" بعد ظهور نتيجة البصمة الوراثية "DNA " لاستكمال التحقيقات، فيما كثفت مباحث الدقهلية تحرياتها للوصول إلى الطالب الذي تبين اختفائه بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وكانت قوة من مباحث مركز شرطة "أجا" ألقت القبض علي الطالب أثناء إمتحان الثانوية العامة بعد أن بثت " أمل عبد الحميد" فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أن الطالب اغتصبها، ونتج عن ذلك حملها وولادتها لطفلة، وإلى الآن لم تتمكن من استخراج شهادة ميلاد لها، لعدم اعتراف المتهم بالطفلة.

وأمر النائب العام، بإحالة الأم والطالب المتهم والطفلة إلي الطب الشرعي لأخذ عينات البصمة الوراثية "DNA" ومضاهاتها، كما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله ليتمكن من استكمال الإمتحانات.

وقالت "أمل" في تصريحات سابقة لـ"الوطن" إن مباحث "أجا" ألقت القبض على المتهم أثناء أدائه امتحان الثانوية العامة، بعد صدور أمر من النائب العام بالقبض عليه، مشيرة إلى أن الطب الشرعي أخذ منها ومن ابنتها عينات البصمة الوراثية.

وأكدت أنها حررت محضرين ضد الطالب من قبل، الأول محضر اتهمته فيه بالاغتصاب، والثاني لإثبات نسب الطفلة، إلا أن المحضرين جرى حفظهما رغم عدم استدعاء المتهم وسؤاله، موضحة أنها نشرت "فيديو" بما تعرضت له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وحينها تلقت تهديدات بالقتل من المتهم، فحررت له محضرًا بالتهديد.