محمد رمضان يحقق 11 مليون مشاهدة بكليب "يا حبيبي"

حقق كليب محمد رمضان "يا حبيبي"، 11 مليون مشاهدة عبر قناته على يوتيوب.

"ياحبيبي"، يجمع رمضان بمغني الراب جيمس، وتم التصوير في دبي، حيث سافر رمضان بطيارة خاصة بصحبة أسرته إلى دبي، لتصوير الكليب.

وروج محمد رمضان للكليب قبل طرحة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له من كواليس تصوير الفيديو كليب، مُعلقًا عليه بقوله: "بكرة إن شاء الله.. يا حبيبي".

يُذكر أنَّ الفنان محمد رمضان نشر يوم الاثنين الماضي صورة عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، وعلق "رمضان" على الصورة قائلا: "ثقة في الله نجاح"

ب