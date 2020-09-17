ميكنة الإجراءات.. تعرف على أهمية إنشاء البوابة المصرية للعمرة

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بإنشاء بوابة إلكترونية تدعى "البوابة المصرية للعمرة"، وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في "ميكنة الخدمات".

أبرز المعلومات عن بوابة العمرة

- تتولي وزارة السياحة المصرية الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، على أن تتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تسجيل الشركات السياحية، والشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.

- يتم فيها توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين إلكترونيا على البوابة، وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، على البوابة، موضحة بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم.

- هذه الخطوة تأتي كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي، الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

- كذلك تهدف البوابة لتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، بما يحقق حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، والقضاء على العديد من الظواهر السلبية.

رفيق: تساهم في تسهيل الإجراءات وحماية حقوق المعتمرين

الدكتور محمد رفيق الخبير السياحي، أوضح أن تلك البوابة تهدف لتيسير عملية العمرة على المعتمرين المصريين، مشيرا إلى أن تلك البوابة ستساهم في القضاء على العيديد من المشكلات التي تواجه المعتمرين مثل الشركات غير الجادة أو التي لا توفر الخدمات المتفق عليها بالكامل.

وأضاف رفيق لـ"الوطن"، أن هناك عدة دول أقامت بوابة إلكترونية للعمرة والحج وذلك للحفاظ على سلامة مواطنيها، مشيرا إلى البوابة تسهل العديد من الإجراءات على المواطنين التي يمكن إجراؤها بطريقة مميكنة.