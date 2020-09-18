سكرتير مساعد سوهاج يتابع انتظام عمل المركز التكنولوجي بالمنشاة

تابع مدحت القاضي، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، انتظام العمل بالمركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة في تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، رافقه ممدوح عباس، رئيس المركز.

ووجّه "القاضي" خلال زيارته اليوم، إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتهوية الجيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تسهيل إجراءات تلقى طلبات التصالح، وتحصيل الرسوم.

وشدد على تسهيل الإجراءات للمتقدمين، والعمل على تذليل كافة العقبات، واستلام جميع الطلبات المقدمة من المواطنين، واستمرار العمل أثناء العطلات الرسمية، فى إطار التسهيلات التى تقدمها المحافظة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح.

وقال السكرتير المساعد، إن جولته التفقدية، تأتي فى إطار تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بشأن الاهتمام بملف التصالح فى مخالفات البناء خلال الفترة الحالية.