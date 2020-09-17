القاهرة: نسبة التصالح في مخالفات البناء ستصل لـ80% من المستهدف

أكد اللواء إبراهيم عوض المتحدث باسم محافظة القاهرة، إنشاء أكثر من مركز في أحياء العاصمة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، منعًا للزحام، وتيسيرًا على المواطنين.

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن المحافظ مر بنفسه أمس مر على حي عين شمس واليوم على مدينة نصر، لمتابعة عمليات تلقي الطلبات، مشيرًا إلى إنشاء مظلات للمواطنين.

واستكمل "عوض" :"وصلنا في القاهرة إلى 55% من نسب التصالح المستهدفة حتى الآن، والأعداد في تزايد، والطلب على مستوى المحافظة من 5 إلى 6 آلاف طلب في اليوم، وخلال الأيام القادمة نصل إلى 80% من نسب التصالح".